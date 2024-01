Enphase Energy Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie von Enphase Energy wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 28,91 liegt sie 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 70,5 liegt. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Bewertung der Aktie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 22 Bewertungen für die Enphase Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 17 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 222,24 USD, was ein Aufwärtspotential von 89,07 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 117,54 USD. Daraus ergibt sich eine positive Einschätzung für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger ist jedoch gemischt. Obwohl die harten Faktoren wie Bilanzdaten positiv sind, waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat Enphase Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,61 Prozent erzielt, was 58,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 24,45 Prozent, und Enphase Energy liegt aktuell 75,06 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.