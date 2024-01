Enphase Energy Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Enphase Energy: Langfristige Stimmungsbild und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Enphase Energy lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat in diesem Zeitraum nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messungen kaum Änderungen aufgewiesen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Enphase Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Enphase Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,15 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -80,18 Prozent für Enphase Energy führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent im letzten Jahr, und Enphase Energy lag 64,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Enphase Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,14 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Enphase Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 145,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch deutlich darunter (132,14 USD, Unterschied -9,28 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Kurs von 101,91 USD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt (+29,66 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Enphase Energy-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.