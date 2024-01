Enphase Energy Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Enphase Energy-Aktie erhält von Analysten derzeit eine "Gut"-Bewertung. Diese Einschätzung basiert auf 18 positiven, 5 neutralen und 0 negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im letzten Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut" entspricht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 218,59 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 111,02 Prozent vom letzten Schlusskurs von 103,59 USD entspricht. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt wird Enphase Energy also positiv bewertet.

Bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen weniger gut ab. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Enphase Energy. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Trotz automatischer Analysen, die auf hauptsächlich positiven Signalen basieren, erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Enphase Energy ebenfalls schlecht ab. Mit einer Rendite von -50,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt das Unternehmen mehr als 61 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche in den letzten 12 Monaten von 44,06 Prozent liegt Enphase Energy mit 94,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.