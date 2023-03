Enphase Energy-Aktie: Jetzt auf die neuen Zahlen setzen!

Für Enphase Energy stehen bald wieder Zahlen ins Haus. Das in Fremont beheimatete Unternehmen wird am 25.07. seinen Quartalsbericht für das 2. Vierteljahr veröffentlichen. Was haben Aktionäre zu erwarten in Bezug auf Umsatz- und Gewinnentwicklung? Welchen Einfluss wird die Bilanz auf die Enphase Energy-Aktie haben?

Für Aktionäre heißt es noch 121 mal schlafen, bis Enphase Energy die neuen Quartalszahlen präsentieren wird. Auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse des Unternehmens, das einen Börsenwert von 26,75 Milliarden USD aufweist. Daten des Portals Marketscreener offenbaren, dass die Experten derzeit ein starkes Umsatzplus erwarten: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll sich der Umsatz in Q2 2023 um 42,83 Prozent auf 757,00 Millionen USD erhöhen. Beim operativen Ergebnis (Ebit) von 94,00 Millionen USD gehen...