Enphase Energy Aktie: Ist das noch normal?

Die Enphase Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 129,01 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 130,28 USD, was einer Abweichung von +0,98 Prozent entspricht und daher neutral bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 118,18 USD, und der aktuelle Schlusskurs liegt darüber, nämlich um +10,24 Prozent. Daher erhält die Enphase Energy-Aktie in diesem Fall eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält die Aktie eine schlechte Bewertung, da sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 2,03 Prozentpunkten erzielt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enphase Energy liegt derzeit bei 37, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72,66 als unterbewertet angesehen wird.

Die Performance der Enphase Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten beträgt -42,47 Prozent, was im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" eine Underperformance von -50,62 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite um 43,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Enphase Energy-Aktie, die auf unterschiedlichen Kriterien basiert.