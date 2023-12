Enphase Energy Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Stimmung für Enphase Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Enphase Energy eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Enphase Energy bei -55,03 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Enphase Energy mit 77,39 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Enphase Energy von 137,34 USD mit -6,44 Prozent Entfernung vom GD200 (146,79 USD) ein "Schlecht"-Signal gibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Gut"-Signal, da der Abstand +35,35 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Enphase Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Enphase Energy momentan überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (23,05 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (24,31) deuten darauf hin, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird Enphase Energy daher in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.