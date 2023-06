Enphase Energy-Aktie: Ein Highflyer am Boden

Die Enphase Energy-Aktie (WKN: A1JC82) blickt auf rabenschwarze Monate an der Börse zurück. In den vergangenen sechs Monaten büßte die Aktie des US-Solartechnikherstellers fast die Hälfte ihres Werts ein. Was steckt hinter dem massiven Kursverfall des einstigen Highflyers?