Enphase Energy Aktie: Gibt es Anzeichen für eine bevorstehende Kurswende?

Bei der technischen Analyse von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI) eine etablierte Methode, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell über- oder unterbewertet ist. Hierbei werden Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum in Beziehung gesetzt. Schauen wir uns den 7- und 25-Tage-RSI für Enphase Energy an. Derzeit liegt der 7-Tage-RSI bei 40,78 Punkten und signalisiert somit eine neutrale Bewertung für die Aktie. Ebenso zeigt auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 35,05 keine Über- oder Unterbewertung an und wird daher ebenfalls neutral eingestuft.

Was sagen die Analysten zur Lage bei Enphase Energy?

Gemäß den Analystenempfehlungen der letzten drei Monate zeigt sich eine übergreifende Einschätzung für die Enphase Energy Aktie als “Neutral”. Dies spiegelt sich in 6 Kauf, 12 Halten und 0 Verkaufsempfehlungen wider....