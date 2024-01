Enphase Energy Aktie: Finger weg?

Enphase Energy schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,17 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Enphase Energy derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 90,45 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral". Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enphase Energy liegt mit einem Wert von 28,91 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung", was die Aktie als "günstig" kennzeichnet. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält sie daher eine Einstufung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Enphase Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" einbringt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

