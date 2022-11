Enphase Energy Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Per 05.11.2022, 12:40 Uhr wird für die Aktie Enphase Energy am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 282.44 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Enphase Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 22 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Enphase Energy-Aktie sind 20 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 6 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 296,52 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (282,44 USD) ausgehend um 4,99 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Enphase Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Enphase Energy wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Sell" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Enphase Energy mit einem Wert von 179,98 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Elektrische Ausrüstung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 77,24 , womit sich ein Abstand von 133 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.