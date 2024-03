Enphase Energy Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Enphase Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 9,71 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -52,19 Prozent im Branchenvergleich für Enphase Energy. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Enphase Energy 44,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Enphase Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 128,39 USD, während der Kurs der Aktie bei 118,17 USD liegt, was einer Abweichung von -7,96 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 117,49 USD, was einer Abweichung von +0,58 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Bei der Analyse der Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diese Betrachtung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt, dass drei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, von denen 3 als "Gut" und 0 als "Schlecht" eingestuft werden. Somit ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Enphase Energy eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,99 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".