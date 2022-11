Enpal eröffnet neue Akademie für Solar-Handwerker

Berlin/Blankenfelde-Mahlow (ots) -Fachkräfte für die Energiewende sind begehrt. Die HTW Berlin (https://solar.htw-berlin.de/wp-content/uploads/HTW-Studie-Solarstromausbau-fuer-den-Klimaschutz.pdf) rechnet mit einem Bedarf an 250.000 Fachkräften für Photovoltaik bis 2035, wenn ambitionierte Klimaziele eingehalten werden sollen - heute arbeiten hier nur etwa 50.000. Daher schult Enpal bereits seit Januar 2021 seine eigenen Solar-Handwerker in der Enpal Akademie. Jetzt geht das Solar-Startup den nächsten Schritt und vergrößert seine Akademie mit einem neu errichteten Schulungszentrum, das heute im brandenburgischen Blankenfelde-Mahlow südlich von Berlin feierlich eingeweiht wurde.Das Konzept der Akademie ist effizient strukturiert: In zwei Wochen durchlaufen die Handwerker verschiedene Schulungen für Solarmonteure oder eine Weiterbildung für Elektriker. Danach geht es in die Montagebegleitung auf die Hausdächer, unter Anleitung durch erfahrene Vorarbeiter und Kollegen.Die neue Akademie ermöglicht es, monatlich bis zu 120 neue Solarmonteure und Elektriker zu qualifizieren. Mithilfe der eigens ausgebildeten Fachkräfte installiert Enpal 80 Prozent der monatlich rund 2.000 neuen Solarlösungen; den Rest decken lokale Partnerbetriebe.Damit treibt das Team um Gründer Mario Kohle den Ausbau von Solaranlagen, Speichern und Wallboxen weiter voran. Enpal ist das wachstumsstärkste Energieunternehmen Nr. 1 in Europa (FT1000 Ranking 2022 von Financial Times & Statista) und das erste grüne "Unicorn" in Deutschland."Enpal handelt, anstatt den Fachkräftemangel zu beklagen. Mit geschulten Monteuren wird die Energiewende vorangebracht!", sagte Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, bei der Eröffnung der Akademie."Die Solarteurin von heute ist die Klimaretterin von morgen", sagte Simone Peter, Präsidentin des Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). "Auch angesichts der Kosten- und Versorgungskrise fossil-atomarer Energieträger ist die neue Enpal Akademie für Solar-Handwerker die logische Konsequenz aus diesen Krisen. Erneuerbare Energien stärken den Standort, schützen das Klima und machen uns unabhängig von teuren Energieimporten.""Mit der neuen Enpal Akademie lösen wir den Flaschenhals der solaren Energiewende", sagte Enpal-Gründer und CEO Mario Kohle. Auch Quereinsteiger sind willkommen, so Kohle: "Mittlerweile sind viele Geflüchtete aus Syrien zu Solar-Monteuren ausgebildet worden, aber auch Personen, die während der Lockdowns ihren Job verloren haben."Manuel Lippert, Geschäftsführer der Enpal Montage, hat die Schulung auch selbst bereits absolviert. Er ist stolz auf die neue Akademie und auf die Monteure und Elektriker, die sie bald verlassen werden. "Sie bringen die solare Energiewende in die Häuser der Menschen."Über EnpalDie Menschen verbinden zu einer Erneuerbaren Community - das ist die Vision von Enpal (https://www.enpal.de/). Erst 2017 gegründet, ist Enpal heute das erste grüne "Unicorn" in Deutschland sowie das wachstumsstärkste Energieunternehmen Nr. 1 in Europa (FT1000 Ranking 2022 von Financial Times & Statista). Enpal bietet das erste integrierte Komplettpaket für das klimaneutrale Zuhause: Solaranlage, Speicher, Wallbox, Ökostromtarif und smartem Energiemanager. Das Besondere: Enpal vermietet die Anlagen und kümmert sich um den reibungslosen Betrieb. Die Kunden sparen sich damit die hohen Anschaffungskosten und profitieren vom Rundum-Sorglos-Paket. Alle Anlagen werden außerdem zu einem intelligenten Erneuerbaren Netzwerk verbunden.Pressekontakt:Lea Arbinger017673501731lea@get-press.deOriginal-Content von: Enpal GmbH, übermittelt durch news aktuell