Enpal auf Erfolgskurs: Umsatz Fast Verdoppelt – Knapp an der Milliardenmarke

Enpal boomt mit 900 Millionen Euro Umsatz: Profitabler Solarriese erobert jetzt auch Wärmepumpen-Markt.

Enpal konnte im letzten Jahr einen Umsatz von 900 Millionen Euro verzeichnen - und das profitabel. Neben dem Kerngeschäft im Bereich Solar konnte das Energie-Startup erfolgreich in den Markt für Wärmepumpen einsteigen.

Der Erfolg von Enpal spiegelt sich nicht nur in seiner Milliardenbewertung wider, sondern auch in seinem stetigen Wachstum. Laut den vorläufigen Geschäftszahlen für 2023 konnte das Unternehmen seinen Umsatz auf 900 Millionen Euro steigern, was einem Wachstum von 117 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die endgültigen Zahlen werden im Sommer veröffentlicht.

Enpal ist vor allem für seine Solar-Lösungen bekannt und konnte im Jahr 2023 über 30.000 neue Kunden für seine Solaranlagen gewinnen, die sowohl gemietet als auch gekauft werden können.

Zusätzlich bietet das Unternehmen Speicherlösungen an, um die erneuerbare Energie vom Dach auch später nutzen zu können, sowie Wallboxen zum Laden von E-Autos mit Sonnenenergie. Enpal gibt außerdem an, bereits 20.000 Smartmeter installiert zu haben - intelligente Stromzähler, die nicht nur den Stromverbrauch messen, sondern teilweise auch an Anbieter oder Versorger weiterleiten können.

Neu im Portfolio von Enpal sind auch Wärmepumpen der Marken Bosch und Daikin, von denen im Laufe des Jahres über 1.000 installiert wurden. Dies bezeichnet das Unternehmen als "erfolgreichen Einstieg in den Wärmemarkt". Wärmepumpen ermöglichen die direkte Nutzung von Solarenergie zur Wärmeerzeugung.

Gegründet wurde Enpal im Jahr 2017 von Mario Kohle, der zuvor mit Käuferportal einen Millionen-Exit hatte. Laut eigenen Angaben wirtschaftet das Unternehmen seit 2022 profitabel und kann auf die Unterstützung von Investoren wie Softbank und HV Capital zählen.

Bis 2030 hat Kohle sich als Ziel gesetzt, eine Million Energielösungen zu installieren. Derzeit spricht Enpal von mehr als 60.000 Haushalten, die bereits mit ihren Lösungen ausgestattet wurden.

