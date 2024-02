Enovix Corporation-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Enovix-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 26 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 122,22 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Enovix somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysten, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Enovix-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,22 USD. Der letzte Schlusskurs von 11,7 USD weicht somit um -11,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zu Enovix veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Enovix-Aktie gemäß der Analyse der Analysten, des Stimmungsbildes und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.