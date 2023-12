Enovix Corporation-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Aus den letzten zwölf Monaten liegen für Enovix 7 positive Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Innerhalb eines Monats gab es 1 positive Bewertung, was die Aktie zuletzt ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 22 USD, was einem potenziellen Anstieg um 63,08 Prozent entspricht. Somit erhält die Enovix-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich aktuell neutral, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Enovix veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Enovix derzeit als neutral eingestuft, während der GD50 ein positives Signal zeigt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine positive Analysteneinschätzung, ein neutrales Anleger-Sentiment und eine überwiegend neutrale technische Analyse für die Enovix-Aktie.