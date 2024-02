Enovix Corporation Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für Enovix liegt der aktuelle RSI-Wert bei 64,89, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analysten Bewertungen für die Enovix-Aktie abgegeben, die alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 142,31 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Enovix eine "Gut"-Empfehlung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls positive Zeichen. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage, wodurch eine "Gut"-Bewertung erzeugt werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich jedoch ein negativerer Trend. Der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 13,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,73 USD lag, was einer Abweichung von -18,84 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,49 USD wird mit einem Abweichung von -6,61 Prozent als ungünstig bewertet.

Dementsprechend erhält die Enovix-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.