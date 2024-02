Enovix Corporation Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Enovix-Aktie stattgefunden, wobei alle 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Somit erhält die Enovix-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergab, liegt bei 26 USD, was einem Aufwärtspotential von 142,31 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 10,73 USD. Insgesamt erhält die Enovix-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 13,22 USD für die Enovix-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 10,73 USD, was einem Unterschied von -18,84 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (11,49 USD) ergibt sich mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von -6,61 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Enovix-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Enovix zeigt sich eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für Enovix liegt derzeit bei 64,89, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 ergibt mit einem Wert von 48 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".