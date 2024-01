Enovix Corporation Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt sieben Analystenbewertungen für die Enovix-Aktie stattgefunden. Alle sieben Bewertungen waren "Gut", während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Enovix-Aktie. Aktuelle Reports zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu derselben Einschätzung kommen. Das Rating für das Enovix-Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kurszielprognose, die im Rahmen der Analystenbewertungen ermittelt wurde, beläuft sich auf 22 USD. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 75,72 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 12,52 USD. Daher ergibt sich die Empfehlung, die Enovix-Aktie als "Gut" einzustufen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Enovix gesprochen. Als Folge bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zählt auch die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt. Für Enovix hat diese eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Wertung für Enovix.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Enovix ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis unterschiedliche Ergebnisse. Der RSI7 liegt bei 85,66 Punkten, was darauf hinweist, dass Enovix überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,03 und zeigt, dass Enovix weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Enovix-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.