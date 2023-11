Enovix Corporation Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Internet ist ein Ort, an dem Stimmungen verstärkt oder sogar umgekehrt werden können. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können auch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Enovix wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um herauszufinden, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert 70,27 Punkte, was bedeutet, dass Enovix derzeit als überkauft eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,35, was darauf hindeutet, dass Enovix weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -15,27 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +3,82 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6-mal die Bewertung "Gut", 0-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Enovix vergeben, was dem Titel langfristig ein "Gut" einbringt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 11,15 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 97,31 Prozent und ein mittleres Kursziel von 22 USD. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.