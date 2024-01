Enovis Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Enovis-Aktie hat kürzlich die 200-Tage-Linie bei 54,79 USD gekreuzt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 56,02 USD, was einem Abstand von +2,24 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 49,94 USD, was einer Differenz von +12,17 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Enovis in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer war an sieben Tagen grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger überwiegend neutral eingestellt. Aktuell zeigen auch die Diskussionen der letzten Tage vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Enovis insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Enovis liegt bei 42,19 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 36,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Enovis 3-mal eine "Gut"-Einschätzung gegeben, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen vorlagen. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Für den aktuellen Kurs von 56,02 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 24,36 Prozent und ein mittleres Kursziel von 69,67 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.