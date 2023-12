Enova Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Enova-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für die Enova-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Enova. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 57,5 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotential von 7,88 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 53,3 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Verbraucherfinanzierung) ist Enova aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 6,97, was einen Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 52,61 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung rund um die Aktie von Enova wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet geprägt. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben dabei ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Enova weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Enova bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Enova diskutiert. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Enova auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.