Enova Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Enova wird als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,97, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" weist einen Wert von 52,67 auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) signalisiert eine überverkaufte Situation für Enova, da der RSI bei 13,14 liegt. Auch der RSI25 von 24 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance lag Enova in den letzten 12 Monaten mit einer Wertentwicklung von 3,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,04 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor erzielte Enova eine Rendite, die 2,23 Prozent unter dem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance im Branchenvergleich.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Enova in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesen Bereichen führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.