Enova Aktie: Der Knaller!

Enova: Aktienkurs, Relative Strength Index, Fundamental und technische Analyse im Überblick

Der Aktienkurs von Enova hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 41,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 20,32 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,21 Prozent im Branchenvergleich für Enova. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte Enova mit einer mittleren Rendite von 11,15 Prozent im letzten Jahr glänzen, was einer Überperformance von 30,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Enova ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Enova als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 33,93, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 17,87 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enova liegt derzeit bei 9,15, was bedeutet, dass die Börse 9,15 Euro für jeden Euro Gewinn von Enova zahlt. Dies ist 84 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Da der durchschnittliche Wert in der "Verbraucherfinanzierung" bei 56 liegt, wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 48,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 55,17 USD liegt, was einer Abweichung von +14,37 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +21,65 Prozent, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt präsentiert sich Enova auf verschiedenen Ebenen als eine starke Aktie, die sowohl in der Performance als auch in der technischen Analyse überzeugt.