Enorama Pharma AB-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Enorama Pharma-Aktie wird momentan von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,87 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 2,9 SEK liegt, was einer Abweichung von -25,06 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,2 SEK, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs von 2,9 SEK liegt, was einer Abweichung von -9,38 Prozent entspricht. In Summe ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat durchschnittlich war.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Enorama Pharma-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI von 82,11 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 von 51,71 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Enorama Pharma-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des RSI.