Enorama Pharma AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf die Einschätzung von Aktien haben kann. Bei Enorama Pharma wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Enorama Pharma eher neutral diskutiert. Aktuell zeigen sich hauptsächlich positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag niedriger als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Jedoch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, wenn der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet wird, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag.

Der Relative Strength-Index ordnet der Enorama Pharma-Aktie ein neutrales Ranking zu, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume. Für den RSI7 ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 zu einer "Neutral"-Einstufung führt, was insgesamt zu einem "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.