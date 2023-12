Enorama Pharma AB Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Die Enorama Pharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 4 SEK für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,09 SEK, was einem Unterschied von -22,75 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Enorama Pharma-Aktie in der einfachen Charttechnik somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Bei Enorama Pharma wurden die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Enorama Pharma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 56,99 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,74 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Enorama Pharma-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet leistet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Bei Enorama Pharma zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale Bewertung für die Enorama Pharma-Aktie in den berechneten Analysebereichen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Enorama Pharma AB-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Enorama Pharma AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Enorama Pharma AB-Analyse.

Enorama Pharma AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...