Enorama Pharma AB Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Enorama Pharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4 SEK pro Aktie verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie mit 3,09 SEK, was einem Unterschied von -22,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,31 SEK liegt der letzte Schlusskurs (-6,65 Prozent) darunter, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Enorama Pharma ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Enorama Pharma liegt der RSI7 bei 56,99 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,74 Punkten und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammen ergibt sich für Enorama Pharma ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Enorama Pharma war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Enorama Pharma hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.