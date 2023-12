Enorama Pharma AB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung bezüglich einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Enorama Pharma-Aktie diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Enorama Pharma, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Enorama Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,05 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,51 SEK weicht somit um -13,33 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 3,34 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+5,09 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Enorama Pharma-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Enorama Pharma-Aktie liegt bei 28,13 und erhält somit die Bewertung "Gut", während der RSI25 bei 44,96 liegt und für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Enorama Pharma wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.