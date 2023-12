Enomoto Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Enomoto-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 57,64, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegungen auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält die Enomoto-Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral" im Rahmen des RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien und die Bewertung der neuesten Nachrichten eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Enomoto. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Enomoto in den letzten Wochen kaum verändert hat. Entsprechend erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Enomoto-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutralere Bewertung. Insgesamt wird die Enomoto-Aktie somit auch in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.