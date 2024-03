Enomoto Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf der Analyse von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Enomoto wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 40,6 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergab einen Wert von 44,44, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Enomoto. Dies führte zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enomoto derzeit als "Neutral" eingestuft werden kann. Der GD200 verläuft bei 1639,89 JPY, während der Aktienkurs bei 1647 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +0,43 Prozent und somit einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 1607,18 JPY, was einer Abweichung von +2,48 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" klassifiziert.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Enomoto in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wurde Enomoto in den verschiedenen analysierten Aspekten mit einem "Neutral"-Rating bewertet.