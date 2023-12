Enomoto Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Bewertung von Enomoto-Aktien ergibt ein neutrales Gesamtbild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich geändert. Somit erhält die Enomoto-Aktie auch in dieser Hinsicht ein neutrales Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Enomoto-Aktie liegt bei 61, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Enomoto.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Enomoto-Aktie bei 1680,28 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1547 JPY liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Enomoto-Aktie insgesamt ein neutrales Rating nach technischer Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Enomoto in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung für Enomoto-Aktien basierend auf der Stimmung der Anleger, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.