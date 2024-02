Ennis Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ennis":

Ennis hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche eine Outperformance von +5,54 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 244,08 Prozent im letzten Jahr, und Ennis lag 242,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Ennis eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies wird durch eine Auswertung der sozialen Medien und der Masse der Marktteilnehmer bestimmt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Ennis daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Ennis liegt bei 44,21, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der Wert der Ennis-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird Ennis auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.