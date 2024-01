Ennis Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Ennis":

Die technische Analyse der Ennis zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,01 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (21,13 USD) um +0,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 21,65 USD, was einer Abweichung von -2,4 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ennis liegt der RSI7 bei 72,16 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 58,14, was bedeutet, dass Ennis weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ennis-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Ennis weist hier einen Wert von 13,9 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 53,81. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ennis eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ennis daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.