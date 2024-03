Ennis Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ennis":

Der Aktienkurs von Ennis verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -2,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 46,54 Prozent, was bedeutet, dass Ennis im Branchenvergleich eine Underperformance von -48,59 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 44,66 Prozent, wobei Ennis 46,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Ennis in den sozialen Medien signalisieren deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Ennis bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ennis bei 12,87, was unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent) liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist ein KGV von 57,2 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ennis liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 36,32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,4, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammengefasst erhält das Ennis-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.