Enlight Renewable Energy Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Aktie von Enlight Renewable Energy ist neutral. Es gibt insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Aktie wurde auf 17 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -7,21 Prozent entspricht, da der aktuelle Preis bei 18,32 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "schlecht" eingestuft, wobei die Redaktion das Rating "neutral" vergibt.

In Bezug auf die Dividende kann bei der Aktie von Enlight Renewable Energy derzeit keine Rendite erzielt werden, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent. Daher fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "schlecht" aus.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Enlight Renewable Energy ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinstufung als "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Enlight Renewable Energy zeigt ein schlechtes Signal, mit einem Wert von 77,23, was auf überkaufte Konditionen hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,19 und ergibt damit insgesamt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Daher ist die Gesamteinschätzung des RSI als "schlecht" einzustufen.