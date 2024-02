Enlight Renewable Energy Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "RLJ LODGING TRUST":

Die technische Analyse der Aktie von Enlight Renewable Energy zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 17,07 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 16,55 USD, was einem Abstand von -3,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 17,95 USD, was einer Differenz von -7,8 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17 USD, was einer möglichen Steigerung um 2,72 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

Die Dividendenrendite von Enlight Renewable Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie positiv bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Damit erhält die Aktie von Enlight Renewable Energy in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.