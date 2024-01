Enlight Renewable Energy Aktie: Bloß aufpassen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertungen für die Aktie von Enlight Renewable Energy abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie führt. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergibt, liegt bei 17 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -11,18 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 19,14 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Enlight Renewable Energy somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 31,91, was bedeutet, dass Enlight Renewable Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs führt somit zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Aktie von Enlight Renewable Energy ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Enlight Renewable Energy mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.