Enlight Renewable Energy Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Dividendenrendite von Enlight Renewable Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was 4,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 63, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 54,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Enlight Renewable Energy.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über Enlight Renewable Energy geäußert. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 23,39 ist Enlight Renewable Energy deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 132,16. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.