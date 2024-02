Enjoyor Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die IT-Dienstleistungs-Aktie von Enjoyor weist eine Dividendenrendite von 0,78 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche im Allgemeinen hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment eingestuft.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Enjoyor interessante Ausprägungen aufweisen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enjoyor liegt mit einem Wert von 48,53 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.