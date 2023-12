Eniro Ab - Prf Perpetualk Aktie: Das liegt auf Eis

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Eniro-Aktie zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Eniro somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eniro liegt bei 53,13, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Eniro daher vom RSI her ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Eniro überwiegend negativ war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnittskurs der Eniro-Aktie bei 0,59 SEK in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,534 SEK, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Eniro somit eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik. Die Gesamtbewertung der Eniro-Aktie zeigt daher eine tendenziell negative Stimmung und eine neutrale bis schlechte Performance in verschiedenen Analysebereichen.