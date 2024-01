Eniro Ab - Prf Perpetualk Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

In den letzten vier Wochen wurden bei Eniro keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -9,66 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt einen Wert von -1,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eniro-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Diskussion war an drei Tagen von positiven Themen geprägt und an zwei Tagen von negativen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Eniro gesprochen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.