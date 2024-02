Eniro Ab - Prf Perpetualk Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse der Aktie von Eniro zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit positiven Themen an einem Tag und überwiegend negativer Kommunikation an vier Tagen. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,78 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 38,01 zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Eniro. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen eine Abweichung von +2,86 Prozent bzw. +4,73 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.