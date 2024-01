Eniro Ab - Prf Perpetualk Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Eniro ist insgesamt sehr negativ. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen hervor, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, daher wird der Gesamteindruck als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Eniro betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 69,57 Punkte, was bedeutet, dass Eniro derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 56,94, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es bei Eniro keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt Eniro mit einem Kurs von 0.516 SEK derzeit -2,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -11,03 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutralen" Einschätzung für die Aktie führt.