Eniro Ab - Prf Perpetualk Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Für Eniro liegt der RSI bei 64,29, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet.

Die Anleger-Stimmung bei Eniro ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Wochen vor allem positive Themen diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Eniro kaum Änderungen erfahren haben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Eniro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,59 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,526 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Bewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für Eniro eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.