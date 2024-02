Eniro Ab - Prf Perpetualk Aktie: Einfach unglaublich

Die Eniro-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der aktuelle Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,56 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,592 SEK weicht um +5,71 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,55 SEK) liegt mit einem Abweichung von +7,64 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Eniro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt sich aus der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Eniro eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung aus der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Eniro damit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Eniro weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI (Wert: 38,68) führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Eniro-Aktie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was eine "Schlecht"-Einschätzung zur Folge hat. Außerdem war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Eniro aus dieser Analyse.