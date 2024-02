Eniro AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Einschätzung einer Aktie wird durch die Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst. Bei Eniro zeigen sich interessante Ausprägungen, insbesondere in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Eniro.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Eniro beträgt aktuell 50 Punkte, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 38,68 Punkten, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Eniro resultiert.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Eniro eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Eniro von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Eniro-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,56 SEK. Der letzte Schlusskurs (0.592 SEK) weicht um +5,71 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,55 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,64 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die Eniro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.