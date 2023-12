Eniro AB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100, wobei ein Wert von 75 als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,31, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit nur zwei Tagen, an denen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Eniro zu verzeichnen. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Eniro festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Eniro in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eniro derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Kurs um -9,83 Prozent über dem GD200 liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,48 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".