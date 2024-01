Eniro AB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Eniro wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Kommunikation im Netz und die technische Analyse. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was positiv bewertet wird. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Eniro bei 0,58 SEK liegt, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,526 SEK, was einem Abstand von -9,31 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Eniro-Aktie bei -0,75 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral, wobei in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als schlecht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eniro-Aktie zeigt keine überkaufte oder unterkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage Basis führen zu einer neutralen Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung der Eniro-Aktie auf Basis der verschiedenen Faktoren, die in die Analyse einbezogen wurden.