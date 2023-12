Eniro AB Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Eniro-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (64) als auch der 25-Tage-RSI (50,75) deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Eniro basierend auf dem RSI.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Eniro. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen war normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, mit einigen positiven Tagen in letzter Zeit. Aufgrund der verstärkten Diskussionen über positive Themen in den letzten Tagen wird die Aktie jedoch insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Eniro-Aktie derzeit -0,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -10,85 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.