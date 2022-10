EnigmaSoft präsentiert das NEUE SpyHunter Pro zur Bekämpfung von Malware, zur Verbesserung des Datenschutzes und zur Optimierung von PCs

Dublin (ots/PRNewswire) -DUBLIN, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/-- EnigmaSoft Limited freut sich, mit SpyHunter Pro ein nagelneues, verbessertes und mit vielen Funktionen ausgestattetes Anti-Malware-Produkt der Spitzenklasse anbieten zu können. Es basiert auf EnigmaSofts langjähriger Erfahrung in der Cybersicherheit und der Entwicklung hochwertiger Anti-Malware-Produkte. SpyHunter Pro ist eine leistungsstarke Anti-Malware-Anwendung für Windows, die sämtliche hocheffektiven Systemwächter von SpyHunter kombiniert, um Malware zu blockieren, bevor sie Schaden anrichtet. Außerdem verfügt sie über Anti-Malware-Erkennungs- und -Entfernungsalgorithmen und neue Premium-Funktionen, von denen einige speziell für einen besseren Datenschutz und die Optimierung von Computern entwickelt wurden.Um mehr über SpyHunter Pro zu erfahren und Ihre KOSTENLOSE Testversion zu erhalten, besuchen Sie bitte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682091-1&h=4143808167&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682091-1%26h%3D2578319050%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F&a=bitte%C2%A0)https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/.SpyHunter Pro umfasst außerdem ohne zusätzliche Kosten den HelpDesk von SpyHunter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682091-1&h=2512761637&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682091-1%26h%3D323047647%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyware-helpdesk%252F%26a%3DSpyHunter%2527s%2BHelpDesk&a=HelpDesk+von+SpyHunter): einen personalisierten und maßgeschneiderten technischen Support, der Benutzern hilft, komplexe Malware-Probleme zu lösen, denen andere Anti-Malware-Produkte möglicherweise nicht gewachsen sind.SpyHunter Pro hilft, den Datenschutz zu verbessern und die Privatsphäre zu schützenSpyHunter Pro erweitert die herkömmlichen Anti-Malware-Scans um neue System-Scans, die potenziell gefährliche und/oder unnötige Daten aufspüren und es dem Benutzer ermöglichen, die entdeckten Objekte zu löschen, um den Schutz seiner personenbezogenen Daten zu verbessern und Speicherplatz freizugeben. SpyHunter Pro ermöglicht auch Scans, die potenziell nicht benötigte große und/oder doppelte Inhalte aufspüren. Diese kann der Benutzer löschen, um Speicherplatz freizugeben.Vergleichen Sie die verschiedenen SpyHunter-Versionen und wählen Sie den besten Schutz für SieAbonnenten können je nach ihren Cybersicherheitsanforderungen zwischen SpyHunter Basic und SpyHunter Pro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682091-1&h=1840166077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682091-1%26h%3D1410794776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%2523plans-sh5%26a%3DSpyHunter%2BBasic%2Band%2BSpyHunter%2BPro&a=SpyHunter+Basic+und+SpyHunter+Pro) wählen.Funktionen SpyHunter Basic SpyHunter ProErkennung und Beseitigung von Malware und PUPs ✔ ✔Schwachstellen-Erkennung ✔ ✔Erweiterte Schutzvorrichtungen zum Schutz vor ✔ ✔MalwareKundenspezifische Lösungen von ✔ ✔Malware-ProblemenPersönliche Kundenbetreuung ✔ ✔Optimierungs-Scan und Funktionalitäts-Check ✘ ✔Verbesserter Datenschutz ✘ ✔Dateienschredder ✘ ✔Sicheres Löschen von Datenträgern ✘ ✔Dateiduplikate-Scan ✘ ✔Scan nach großen Dateien ✘ ✔Informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3682091-1&h=3773889994&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3682091-1%26h%3D1683193940%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fabout-us%252F%26a%3DEnigmaSoft%2BLimited&a=EnigmaSoft+Limited) ist ein privates irisches Unternehmen mit mehreren Niederlassungen und dem Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft ist vor allem für die Entwicklung und den Vertrieb von SpyHunter bekannt. SpyHunter erkennt und entfernt Malware, verbessert die Privatsphäre im Internet und beseitigt Bedrohungen, indem es Probleme wie Malware, Ransomware und andere Bedrohungen beseitigt, die Millionen von Computernutzern betreffen. SpyHunter 5 hat in Vergleichstests unabhängiger Testlabors wie etwa beim AV-TEST Bestnoten erhalten. Darüber hinaus wurde SpyHunter 5 von AppEsteem und TRUSTe zertifiziert.